Информатор ФБР подвергает сомнению роль Байдена в украинском деле Burisma

Александр Смирнов обвиняется в передаче ложных данныхЭкс-сотрудник ФБР Александр Смирнов оказался в центре обвинений в даче ложных показаний по делу о президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, связанному с компанией Burisma.