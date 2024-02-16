Информатор ФБР подвергает сомнению роль Байдена в украинском деле Burisma

Александр Смирнов обвиняется в передаче ложных данныхЭкс-сотрудник ФБР Александр Смирнов оказался в центре обвинений в даче ложных показаний по делу о президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, связанному с компанией Burisma.
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