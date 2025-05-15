Стамбулские переговоры-2022: Прогресс и разногласия между Россией и Украиной Ирэн Орлонская15 мая 2025 года в Стамбуле должны стартовать прямые переговоры между Россией и Украиной, которые были прерваны в 2022 году.
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