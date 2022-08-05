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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 августа 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 августа 2022 года

  Энергетический прогноз на шестое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1349 =Алфавит — это упрощённая и удобная система письма, созданная, в первую очередь, для краткой и удобной записи информации = Весь процесс обретения ментальных, духовных, материальных богатств можно выразить одним словом «благодарность» =В настоящее время Человечество Пятой Расы находится накануне Квантового Перехода в новую эпоху - Шестую РасуВ течение веков мудрые люди учили, что во всём и во всех есть нечто хорошее: надо только внимательнее присмотреться = Вы видите Мир, но, на самом деле, вы не имеете никакого отношения к Миру.

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