Китайским автопроизводителям рекомендовано довести долю чипов локального производства до 25 % уже в следующем годуНедавнее повышение властями США таможенных тарифов на импорт китайских электромобилей было предсказуемым, а потому пусть и вызвало формальное возмущение китайской стороны, не отвлекло местных автопроизводителей от основного курса развития.
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