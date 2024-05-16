Китайским автопроизводителям рекомендовано довести долю чипов локального производства до 25 % уже в следующем годуНедавнее повышение властями США таможенных тарифов на импорт китайских электромобилей было предсказуемым, а потому пусть и вызвало формальное возмущение китайской стороны, не отвлекло местных автопроизводителей от основного курса развития.