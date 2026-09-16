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Татар-информ

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Радимов рассказал, что думает о шансах Месси на «Золотой мяч»

Радимов рассказал, что думает о шансах Месси на «Золотой мяч»

Фото: fc-zenit.ru Российский экс-футболист, бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы Лионеля Месси завоевать «Золотой мяч» в этом году.

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