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AntennaDaily

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Valentino придумал кроссовки, в которых встретились бег, рок-н-ролл и бабочки

Valentino придумал кроссовки, в которых встретились бег, рок-н-ролл и бабочки

Новая модель  кроссовок Stud Up соединяет спортивный силуэт, фирменные шипы Valentino и один из любимых символов Alessandro Michele — бабочку.

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