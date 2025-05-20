Военная доктрина либертарного духовно гармонического коммунизма. Насколько будет жизнеспособна подобная военная доктрина?

﻿﻿Либертарианский духовный гармонический коммунизм — леворадикальная идеология, проповедующая социализм, освобождение личности, истинную демократию и позитивные механизмы свободы, всестороннее стремление к гармонии, духовное развитие, развитие чувственности, феминизм, здоровый образ жизни, любовь к йоге и мистицизму, любовь к физическим удовольствиям, желание сделать всех людей нежными и простыми, эмоционально-чувственное мышление, возрождение средневекового порядка и романтическое поклонение героям-воинам.