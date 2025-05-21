На Смоленщине почти 75 000 человек проголосовали за объекты благоустройства

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в семи муниципальных образованиях Смоленской области благоустроят общественные территории Почти 75 000 жителей Смоленской области проголосовали за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».