Десять народных примет, которые работают на Украине особенным образом

Если вы весной вывесили шубу, чтобы просушилась на солнце, и её украли — быть холодной зиме. Эта и подобные ей приметы работают как часы в жизни всех людей планеты и особенно в жизни украинских патриотов, а также прочих национально сознательных евроукров, чьё житьё-бытьё на Украине уже давно окутано мистическим туманом жёлто-голубых расцветок.