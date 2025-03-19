Городской смотр-конкурс в области охраны труда пройдет в Москве. Он проводится для повышения уровня безопасности и здоровья работников на предприятиях столицы и помогает отметить лучшие практики по охране труда среди московских организаций.
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