Сопротивление бесполезно: ВС РФ заняли часть Работино и атакуют ВСУ

ТАСС/Алексей Коновалов На коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что за все время спецоперации ВСУ потеряли в общей сложности 444 тысячи человек, эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести.