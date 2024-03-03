Сопротивление бесполезно: ВС РФ заняли часть Работино и атакуют ВСУ

ТАСС/Алексей Коновалов На коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что за все время спецоперации ВСУ потеряли в общей сложности 444 тысячи человек, эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести.
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