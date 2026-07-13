Анна Семенович объяснила свои слова о том, что женщины сами «притягивают козлов»

Анна Семенович прояснила смысл своего недавнего высказывания, вызвавшего бурную реакцию в Сети. В личном блоге артистка подчеркнула, что, рассуждая о том, что женщины «сами притягивают козлов», она имела в виду самоуважение.
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