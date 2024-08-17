Политолог Белов назвал спектаклем публикации о подрыве «Северных потоков» Последние публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков» были спектаклем, отвлекающим мировую общественность от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.
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