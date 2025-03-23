Илон Маск обвинил ЮАР в поддержке геноцида белых

В ЮАР существует политическая партия, призывающая к геноциду белого населения, а закон об изъятии земель у белых фермеров без компенсации — расистский, заявил американский предприниматель Илон Маск в посте 22 марта в своей соцсети X.
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