Орловский бизнес может бесплатно показать свой экспортный потенциал

Воспользуйтесь уникальной возможностью БЕСПЛАТНО заявить о себе и своем товаре среди потенциальных покупателей!Воспользуйтесь уникальной возможностью БЕСПЛАТНО заявить о себе и своем товаре среди потенциальных покупателей! Приглашаем предпринимателей Орловской области разместить информацию о своей компании в Каталоге экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса Орловской области, который ежегодно формируется и обновляется Орловским региональным центром экспорта Сегодня в каталоге 136 предприятий промышленности и АПК, с последней версией которого можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://export57.