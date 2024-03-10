СМИ: при назначении Залужного послом была нарушена дипломатическая этика

Власти Украины нарушили дипломатическую этику, заранее объявив о согласовании кандидатуры экс-главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на должность посла в Лондоне, сообщила Инна Ведерникова, редактор отдела политики украинского издания «Зеркало недели» (Zn.
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