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Россия усилит удары возмездия: в Минобороны РФ ответили Зеленскому на угрозы

Россия усилит удары возмездия: в Минобороны РФ ответили Зеленскому на угрозы

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Министерство обороны РФ выступило с заявлением в адрес главаря киевского режима и напомнило, что массированные удары по Украине являются ответом на действия Владимира Зеленского.

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