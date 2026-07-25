Arcadis N.V. получила повторное недружественное предложение о поглощении от WSP Global

Нидерландская инжиниринговая и консалтинговая компания Arcadis N.V. (EURONEXT: ARCAD), один из мировых лидеров в области устойчивого проектирования и инфраструктурного консалтинга, официально подтвердила получение повторного недружественного предложения о поглощении со стороны канадской корпорации WSP Global Inc.