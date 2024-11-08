В Барнауле произошел крупный пожар в гаражном боксе с грузовыми машинами

Существует угроза распространения огня на соседние строения Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю В Барнауле в пятницу ночью, 8 ноября, произошел пожар в гаражном боксе на улице Попова, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.