Водитель Лео на СВО: Нельзя ехать медленно, становишься мишенью, а быстро не получается

Рунар Леонтьев, как и десятки других альметьевцев, попал в ряды Вооруженных сил РФ осенью 2022 года. Татарстанца призвали в ходе частичной мобилизации, и вскоре ему пришлось вспоминать навыки, которые он получил во время срочной службы.
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