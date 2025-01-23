Водитель Лео на СВО: Нельзя ехать медленно, становишься мишенью, а быстро не получается

Рунар Леонтьев, как и десятки других альметьевцев, попал в ряды Вооруженных сил РФ осенью 2022 года. Татарстанца призвали в ходе частичной мобилизации, и вскоре ему пришлось вспоминать навыки, которые он получил во время срочной службы.