Россия напугала Джо Байдена разрушительными контрсанкциями против США. Об этом в статье для издания The National Interest пишет профессор политологии, директор Школы политики и международных отношений Балтиморского университета Иван Саша Шихан.
Россия напугала Джо Байдена разрушительными контрсанкциями против США. Об этом в статье для издания The National Interest пишет профессор политологии, директор Школы политики и международных отношений Балтиморского университета Иван Саша Шихан.
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