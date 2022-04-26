Проворов провел более 30 минут в игре с «Чикаго»: 2 броска, 2 хита, 2 блока

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов принял участие в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:3). Игровое время россиянина сегодня составило 30:17 – лучший показатель среди полевых игроков «Флайерс» (4:23 – в большинстве, 8:03 – в меньшинстве).
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