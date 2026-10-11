Прорыв балтийской блокады: как белорусский калий пошел в США через порты России

Главное в тезисах: Первая за четыре года поставка: 15 сентября из порта «Бронка» в Санкт-Петербурге вышло судно под флагом Маршалловых Островов с 30 тыс.
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