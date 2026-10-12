«Борьба за пределами фронта»: чем за неделю смогли удивить друг друга Москва и Киев

Главным событием минувшей недели в тылу стало продолжение систематических ударов по Киеву. После атак на мосты через Днепр российские войска сосредоточили значительные усилия на энергетической инфраструктуре.
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Куйыв предсказуем и ничем уже нас удивить не сможет, А вот ВС РФ продолжают методично перемалывать тех, кто не понимает, что пора делать "hyundai hoh" и сдаваться на милость победителя!)
Жаль,что мосты совсем не уничтожили.