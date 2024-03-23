В этом году благоустроят Кировский сквер

Вторую очередь благоустройства Кировского сквера в Туле планируют начать уже в мае. Об этом в ходе брифинга 22 марта рассказала заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Кожухова.
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