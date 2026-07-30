Отставку Пашиняна объяснили

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Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего кабинета министров — это формальная процедура, которая затянулась из-за сложных выборов и непрозрачного подсчета голосов, объяснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.