С 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., на протяжении 872 дней, защитники Ленинграда, его жители и советские воины героически боролись за жизнь, город, за свою страну.
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С 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., на протяжении 872 дней, защитники Ленинграда, его жители и советские воины героически боролись за жизнь, город, за свою страну.