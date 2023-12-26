«Экзистенциальный опыт». К 110-летию Амброза Бирса

«Случай на мосту через Совиный ручей» поражал странной оптикой, тонким входом в запредельность, и ощущением, сколь тонкая преграда разделяет миры… Множественность миров словно проступала через канву рассказа Бирса, ставшего классическим.
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