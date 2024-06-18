Стало известно, что русской армии осталось всего 7 км, чтобы полностью перерезать главный путь снабжения группировки противника под Часовым Яром - переоценить этот шаг невозможно.
Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева".
Комментарии
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Валерий Вадимов
вторая или лучшая армия в мире...наша...то ли руководство никчемное,то ли жиды олигархи имеют большое влияние на раба с галеры,так же торгуют с врагами.так же логистику не уничтожают...а страна полнится гробами и калеками...вернее убывает...гитлер не даром ставку делал на блиц-крик,и китай посмотрел на это дело,сделал вывод...если тайвань не захватить за 48 часов,то это будет затяжная,непредсказуемая война...а они никакие не вояки...а что в итоге...хз
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13 час.
vkasincev Касинцев
А сколько спутников для Англии запустили наш РОСКОСМОС?
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12 час.
Валерий Шаронов
всякие мирные переговоры это чистое ПРЕДАТЕЛЬСТВО наших погибших и искалеченных солдат. только БЕЗОГОВОРОЧНАЯ капитуляция с признанием российскими одесской и николаевской областей вместе с ранее названными четырьмя областями.
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11 час.
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