Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева".

Валерий Вадимов

вторая или лучшая армия в мире...наша...то ли руководство никчемное,то ли жиды олигархи имеют большое влияние на раба с галеры,так же торгуют с врагами.так же логистику не уничтожают...а страна полнится гробами и калеками...вернее убывает...гитлер не даром ставку делал на блиц-крик,и китай посмотрел на это дело,сделал вывод...если тайвань не захватить за 48 часов,то это будет затяжная,непредсказуемая война...а они никакие не вояки...а что в итоге...хз