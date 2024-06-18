Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Викторович Баженов
    Все фашисткие методы и идеи взяты из библии. Кошмарная книга. Странно что её до сих пор не запретили.Еврейский политик...
  • Диана Мальгинова
    Где бы евреи не жили, со временем страны от них избавлялись.Еврейский политик...
  • Михаил Елфимов
    Вы правы.Ведение войны идет по другим правилам-нас ебашут а мы их нет.Работает все с выгодой для врага.Значит это над...«Последнее мирное...

Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева".

Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева".

Стало известно, что русской армии осталось всего 7 км, чтобы полностью перерезать главный путь снабжения группировки противника под Часовым Яром - переоценить этот шаг невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вадимов
вторая или лучшая армия в мире...наша...то ли руководство никчемное,то ли жиды олигархи имеют большое влияние на раба с галеры,так же торгуют с врагами.так же логистику не уничтожают...а страна полнится гробами и калеками...вернее убывает...гитлер не даром ставку делал на блиц-крик,и китай посмотрел на это дело,сделал вывод...если тайвань не захватить за 48 часов,то это будет затяжная,непредсказуемая война...а они никакие не вояки...а что в итоге...хз
Ответить
13 час.
vkasincev Касинцев
А сколько спутников для Англии запустили наш РОСКОСМОС?
Ответить
12 час.
Валерий Шаронов
всякие мирные переговоры это чистое ПРЕДАТЕЛЬСТВО наших погибших и искалеченных солдат. только БЕЗОГОВОРОЧНАЯ капитуляция с признанием российскими одесской и николаевской областей вместе с ранее названными четырьмя областями.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх