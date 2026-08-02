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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇺🇦🇺🇸Зеленский упрекнул Европу и США, которые не дают Украине ракеты для Patriot, хотя и имеют запас ➖«Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах.

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