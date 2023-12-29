Три крутые идеи, как встретить Новый год в одиночестве и почувствовать себя счастливым

Как сделать Новый год особенным, даже если вы находитесь в компании наедине с самим собой в этот считающийся самым семейным праздник? Психолог объясняет, что такое феномен праздничной депрессии и что делать тем, кто встречает Новый год в одиночестве.
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