👩⚕️💉 С 5 по 12 апреля во всех субъектах РФ будет проходить Всероссийская акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья 2024 года.
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👩⚕️💉 С 5 по 12 апреля во всех субъектах РФ будет проходить Всероссийская акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья 2024 года.