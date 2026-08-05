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Царьград

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В селе Урваново завершают модернизацию водоснабжения для 300 жителей

В селе Урваново завершают модернизацию водоснабжения для 300 жителей

В селе Урваново Меленковского округа завершается масштабная модернизация системы водоснабжения. Работы осуществляются в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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