В селе Урваново завершают модернизацию водоснабжения для 300 жителей

В селе Урваново Меленковского округа завершается масштабная модернизация системы водоснабжения. Работы осуществляются в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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