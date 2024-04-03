Лучшая переделка! Смотрим, что получилось из обычной двухкомнатной хрущевки

Несмотря ни на что, хрущевки остаются одними из самых популярных квартир в России, в них живет большинство жителей нашей страны.
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