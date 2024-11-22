Генсек НАТО запланировал приехать к Трампу и призвать его не идти на уступки России

Генсек НАТО Марк Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию переизбранного американского экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии