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Генсек НАТО запланировал приехать к Трампу и призвать его не идти на уступки России

Генсек НАТО запланировал приехать к Трампу и призвать его не идти на уступки России

Генсек НАТО Марк Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию переизбранного американского экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России.

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