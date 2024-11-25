В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"

Экстренное заседание совета Украина – НАТО, инициированное Киевом после применения Россией новейшей ракеты средней дальности по объекту украинского ВПК, пройдет 26 ноября, сообщил в пятницу министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передает РИА Новости.
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