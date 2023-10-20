«Нацисты уже не те». Под Запорожьем у боевиков ВСУ кончились патроны и еда: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 октября 2023 года Юлия СоколоваПод звуки боя на запорожском фронте, который, как утверждают российские солдаты, несколько потерял свою интенсивность, военные действия становятся все более нацеленными и точечными.