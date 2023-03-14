МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» построят завод по производству лазерных станков

Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» построят завод по производству лазерных станков

В производство будет инвестировано около 30 млрд руб. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о том, что на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» будет запущено производство лазерных станков.

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