У Дворцового моста прогулочный катер с детьми заглох и навалился на другое судно

На борту находилось 11 человек. На реке Нева произошел очередной инцидент с участием катеров. Инцидент был зафиксирован утром в пятницу, 12 июля, в акватории реки Невы у Дворцового моста, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.