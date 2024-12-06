В Петербурге на погашение ипотеки семьи с третьим ребенком смогут получить 550 тысяч рублей. Но только один раз, и есть нюансы.
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В Петербурге на погашение ипотеки семьи с третьим ребенком смогут получить 550 тысяч рублей. Но только один раз, и есть нюансы.