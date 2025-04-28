Посол назвал важным обсуждение Палестины во время диалога РФ и США

Рамалла рассчитывает на то, что палестинская проблема будет обсуждаться в контексте российско-американских контактов, в том числе во время возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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