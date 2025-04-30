Глава киевского режима Владимир Зеленский буквально в прямом эфире открыто планирует теракты на территории России, что говорит о подрыве со стороны Украины мирных усилий по урегулированию военного конфликта.
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