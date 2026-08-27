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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о моторном штрафе Антонелли в Монце: «Боремся за титул, а не за приз зрительских симпатий»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф заявил, что решение получить штраф за замену компонентов двигателя для Андреа Кими Антонелли именно на Гран-при Италии носит исключительно стратегический характер.

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