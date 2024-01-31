Захарова назвала чудовищными слова Борреля об идеях перемирия на Украине

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что возможное перемирие на Украине является ошибкой идеей.
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