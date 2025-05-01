Европа готовит запасной план на случай, если Трамп все же договорится с русскими и отменит санкции

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью британской Financial Times заявила о том, что ЕС готовит «план Б» по сохранению экономических санкций против России, на тот случай, если администрация президента США Дональда Трампа отменит их в одностороннем порядке и будет стремиться к сближению с Москвой.