Маркировку о вреде для природы предлагают наносить на пластиковую посуду

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы.
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