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Царьград

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Археологи раскрыли детали уникального «вампирского» захоронения

Археологи раскрыли детали уникального «вампирского» захоронения

Польские археологи в 2022 году обнаружили захоронение XVII века у деревни Пень. Найдено тело девушки с серпом у горла и замком на ноге.

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