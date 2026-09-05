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Царьград

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Дождевая вода довела: Пьяный сосед душил пенсионерку из-за потёков с крыши. Женщину спасла полиция

Дождевая вода довела: Пьяный сосед душил пенсионерку из-за потёков с крыши. Женщину спасла полиция

В Саратовской области чуть не случилась трагедия из-за банальных капель дождя. Нетрезвый сосед пришёл к пенсионерке выяснять отношения по поводу дождевой воды, а закончилось всё попыткой удушения и вызовом полиции.

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