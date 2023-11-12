Битва у Солхата: как итальянцы высадились в Крыму, но проиграли татарам

22 июня 1434 года недалеко от города Солхат в Крыму татарские батыры наголову разбили знаменитых генуэзских арбалетчиков во главе с «Золотым рыцарем», а потом отрезали погибшим головы и сделали из этих голов два кургана.
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