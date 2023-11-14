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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиллард вернулся в состав «Бакс» после травмы. Реализовал 3 из 17 с игры против «Буллс»

Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в понедельник вернулся в состав команды после пропуска двух матчей из-за травмы.

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